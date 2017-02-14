Aydan Karakulak: O an anlatılamaz

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF2017) kapsamında snowboard kızlar büyük slalomda bronz madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Aydan Karakulak, "O an anlatılamaz" dedi.

Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenen snowboard büyük slalom finalinde Aydan Karakulak, 54 puan toplayarak üçüncülük elde etti. İlk günde madalya kazanan ilk Türk sporcu ünvanını da alan Aydan Karabulak, gece düzenlenen törende bu sevincini yansıttı. Aydan Karakulak, şunları söyledi:

“Türkiye’ye 13 sene sonra madalya getirmek heyecan verici. Burada tabi ki antrenörlerimin ve federasyonumuzun emekleri çok büyük. Verdikleri emeği ve güveni boşa çıkarmadım, madalyamı aldım. Çok heyecanlıydım zaten. O an anlatılmaz çünkü gerçekten çok onur verici bir şey. Üçüncülüğü şaka falan zannediyordum ama gerçekten o kadar emek sarf ettim, o kadar yoruldum ki bunun sonunda emeğimin karşılığını aldım.”