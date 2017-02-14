Bağcılarlı basketbolcular 3’te 3 yaptı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı’nı 62-61 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı ağırlayan başarılı basketçiler maçtan galip ayrılmayı bildi. İlk devre karşılıklı atılan basketlerle geçti. Tribünleri heyecanlandıran müsabakanın ikinci yarısı da çekişmeli oyuna sahne oldu. Son saniyelere kadar başa baş giden maçta Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bulduğu sayılarla maçtan 62-61 galip ayrılmayı bildi. Bağcılarlı basketçiler, Süper Lig'in ilk devresindeki son iki maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ve Kayseri Melikgazi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı yenmişti. Antrenör Emrah Elban yönetiminde maçlara hazırlanan takım, Süper Lig'deki başarılı maçlar sonucunda 7. sıraya yükseldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Süper Lig'in ikinci yarısına da iyi başlangıç yaparak giren ve üst üste maçlar kazanan oyuncuları tebrik etti.