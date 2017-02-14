Biatlon Erkekler 7.5 kilometrede zafer Çek Cumhuriyeti’nin

Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Biatlon Erkekler 7.5 kilometrede Çek Cumhuriyeti altın madalyanın sahibi oldu.

Kandilli Kayak Merkezi’nde düzenlenen yarışta Çek Cumhuriyeti’nden Vitezslav Horinig 19:46:9’luk derecesiyle birinci oldu. Estonya’dan Kristo Siimer 20:02:4’lük derecesiyle 2. olarak gümüş madalya almaya hak kazanırken, Rusya Federasyonu’ndan Mikhail Pervushin 20:02:7’lik derecesiyle 3. sırada yer aldı. Zorlu şartlarda geçen yarışmada Türkiye adına yarışan isimlerden Okan Alalma 31. olurken, Adem Ataş 43, Hayri Yaşar 48, Cihad Demir ise 49. oldu.

Yarışmada birinci olan Çek Vitezslav Hornig yarışı kazanmanın kendisi için inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi.