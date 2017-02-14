Bitir işi Arkasspor

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alarak 7 puanla 2'nci sırada yer alan Arkasspor, yarın evinde 3 puanlı 3'üncü basamaktaki Alman temsilcisi VfB Friedrichshafen karşısında tur arayacak.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena’da saat 19.30’da başlayacak müsabakayı Sırp Andjelko Popovic ve İtalyan Andrea Puecher hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmayı Smart Spor HD naklen yayınlayacak. Arkasspor, deplasmanda 3-2 mağlup ettiği rakibini seyircisi önünde dize getirmesi halinde Rusya’da Zenit Kazan’la oynayacağı son hafta mücadelesi öncesi ilk 2’deki yerini garantileyip tur atlamış olacak.

İzmirli voleybolseverleri takımına destek olmak için salona davet eden Basın Sözcüsü Uğur Özden, bir an önce 12’li play off turuna kalmayı garantilemeyi hedeflediklerini belirtti, “Alman ekibi karşısında kritik bir müsabakaya çıkacağız. Takımmıza güvenimiz tam” dedi.