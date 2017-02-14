Dick Advocaat’tan Krasnodar uyarısı

Rus ekibi Krasnodar'ı İspanya’da oynadığı hazırlık maçlarını yerinde izleyen Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat, futbolcularına, “Rakibimiz iyi savunma yapıp hızlı ataklara çıkan bir takım. Özellikle kontrataklara dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de Teknik Direktör Advocaat, oyuncularının dikkatini çekti. Rus ekibinin İspanya'da oynadığı hazırlık maçlarını yerinde izleyen Hollandalı çalıştırıcı, rakibin güçlü ve zayıf yanlarının ele alındığı görüntülü bir analiz hazırlattı. Tecrübeli teknik adam, öğrencileri ile toplantı yaptı ve görüntüler eşliğinde Krasnodar'ı anlattı.

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Rus ekibinin genellikle 4-2-3-1 oyun formatıyla sahada yer aldığını oyuncularına söyleyen Advocaat, rakibin zaman zaman 4-3-3'e de döndüğünü kaydetti. Krasnodar'ın iyi savunma yapıp ileri hızlı çıkan bir takım olduğunu belirten Hollandalı hoca, “Kontrataklarda çok etkili oyunculara sahipler. Orta sahayı sağlam tutup kaptıkları topları hareketli olan kanat oyuncularına aktarıyorlar. Kontrataklara dikkat etmeliyiz” dedi.

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Öğrencilerini, Krasnodar'ın kanat ataklarına karşı uyaran tecrübeli teknik adam, orta alanın solunda forma giyen Joazinho, orta sahadaki Mamaev ve forvetteki Smolov'un dikkat edilmesi gereken isimler olduğunu da sözlerine ekledi. Rus ekibinin savunma oyuncusu Naldo'nun hava toplarında geçit vermeyen ancak hataya yatkın bir isim olduğunu söyleyen Advocaat, stoperlere baskı yapılmasını istedi.