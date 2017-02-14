Elazığspor büyük bir yükün altından çıktı!

Elazığspor’un şu ana kadar 50 milyon liralık borcunun ödendiğini belirten Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, yaklaşık bir 50 milyon TL’lik borç daha bulunduğunu söyledi.

Elazığspor Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Elazığspor'un transfer yasağının kaldırılmasının imkansız görüldüğünü ancak başardıklarını vurgulayan Gülaç, “Yönetimsel başarılara imza attığımızı düşünüyoruz. Yasağın kalkması kolay değildi. Çok şükür o günleri atlattık. Eskişehir maçı biletleri satışa çıktı. Biz Ümraniye'deki kazanın ardından Eskişehir maçına büyük önem veriyoruz. Onlar için de önemli. Taraftarlarımızı bekliyoruz. Takımı motive etmesi açısından taraftar çok önemli. İnşallah taraftarlarımız teveccüh gösterir ve iyi bir sonuç alırız. Ümraniye maçı bizi ve taraftarımızı çok üzdü. Emin olun hocamızı ve futbolcularımız bizden daha çok üzüldü” dedi.

Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollarına devam edeceklerini, sosyal medyada yer alan ayrılık konularının doğru olmadığını belirten Gülaç, “Hocamızı bir maçla değerlendirmek haksızlık olur. İlk defa belki Elazığspor tarihinde görülmemiş bir uyum var. Hakikaten hocayla takım arasında çok iyi bir uyum var. Bu uyumu bozmak doğru değil. Hocamızda gerekli tedbirleri aldı. Biz sürekli görüşüyoruz. En ufak bir performans düşüklüğünde hoca değişikliğini gündemimize almayacağımızı Elazığ spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Kamuoyunda öyle bir hava oluşturuldu ki, hoca gidecek mi, gitmeyecek mi, kesinlikle öyle bir şey gündemimizde yok” diye konuştu.

“KULÜBÜN 50 MİLYON TL’LİK BORCU KAPATILDI”

Bugüne kadar Elazığspor'un yaklaşık 50 milyon lira civarında bir borcunun kapatıldığını vurgulayan Gülaç, şunları kaydetti:

“Sezon sonuna kadar 50 milyon TL civarı bir borç daha ödememiz gerekiyor. Ümraniye maçını konuşuyoruz ama bunları konuşmuyoruz. Konuşmadığımız gibi bir de unutuyoruz. Yönetimi idari anlamda sorgulamak haksızlıktır. 50 milyon lira borcu ödemek bu kadar kısa sürede ödemek rekordur. Taraftarımız vefalı Allah razı olsun ama bunu da görsünler hatırlasınlar. 50 milyon borç bitti geri kalanı kim bulacak. Mücahit Yanılmaz risk aldı. Sedat Karataş, Karahan Çelik ve Osman Altungök risk alıyor. Ama bu kulüp onların kulübü değil. Bu Elazığ'ın kulübü. Eleştirenler bu paraları nereden bulabileceğimiz konusunda da fikir versinler. Birileri artık lütfen destek olsun. Bu şehrin takımı. Sıkıntı o kadar büyük ki her ay sıkıntı devam ediyor.”

Doğu Anadolu Bölgesi’nin şu anda en büyük futbol markasının Elazığspor olduğunu dile getiren Gülaç, Elazığspor'un stadı fazlasıyla hak ettiğini, bir marka değeri bulunduğunu kaydetti.