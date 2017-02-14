En kısası Galatasaray

Savunmada görev yapan 4 Galatasaraylı futbolcunun boy ortalaması 179.5 cm’yi bulurken bu rakam, Beşiktaş’ta 180.7, Fenerbahçe’de ise 183.5. Bunun üzerine futbolcuların zamanlama hatası da eklenince ortaya yenilen 12 kafa golü çıktı.

Galatasaray’da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ve yöneticiler Kayseri yenilgisi sonrasında takımın boyunun kısalığından şikâyet ederken, ortaya oldukça vahim bir tablo çıktı. Bu sezon ligde 20 maçta yediği 20 golün 12'sini kafa topları ile filelerinden çıkaran sarı-kırmızılılar, 3 büyük takım arasında en kısa savunma hattına sahip. Görev yapan 4 futbolcunun boy ortalaması 1.80'i bile bulamıyor.

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Hakan, Semih, Sabri ve Carole'ün boy ortalamaları 179.5 cm'yi bulurken bu rakam, Beşiktaş'ta 180.7, Fenerbahçe'de ise 183.5. Üstelik görev yapan 4 futbolcu sadece kısa değil, hava toplarında da büyük oranda zamanlama hatası yapıyor. Transfer döneminde uzun boylu stoper almak yerine, 1.83'lük Serdar Aziz ve Ahmet Çalık'ı transfer eden yönetimin de suçu kendisinde araması gerekiyor.