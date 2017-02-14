Ersun Yanal oyuncularını böyle motive etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın oyuncularını motive etmek için soyunma odasında yaptığı konuşmanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yanal, konuşmanın bir bölümünün yer aldığı görüntüde, "Biz iyi insanlardan kurulu güzel bir takımız" sözlerini kullandı. Kulübe ait sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntü taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Spor Toto Süper Lig’de üst üste 4 maç kazanmasının ardından uzun bir aranın ardından seri yakalayan Trabzonspor, ligin 21. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi kulübe ait sosyal medya hesaplarından teknik direktör Ersun Yanal’ın oyuncularına yönelik yaptığı konuşma ve taraftarların yeni stadyuma gidişlerinin yer aldığı video büyük bir beğeni kazandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın, paylaşılan görüntülerde, futbolcularını etrafında toplayarak, “Siz sıradan, herhangi bir takım oyuncusu değilsiniz. Sahada mücadelenizi yapın. Her şey bize bağlı. Biz iyi insanlardan kurulu güzel bir takımız. Hepinize Allah yardım etsin” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yer alan yeni stadyumda maça gelen taraftarların da görüntüsünün yer aldığı videoda, “Sen taraftar olarak bu takımın en önemli parçasısın. Yeni yuvamızda yeniden tarih yazmak için sende orada ol” çağrısına yer verildi.