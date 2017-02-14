Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe ayrılığı resmi siteden açıkladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bu sezon kadrosuna kattığı Yordan Minchev'i, Sırbistan’ın KK Vrsac takımına kiraladığını resmen açıkladı.
12:4214 Şubat 2017
0
Fenerbahçe ayrılığı resmi siteden açıkladı

Fenerbahçe Kulübü transferi resmen açıkladı. Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Erkek Basketbol Takımı’nın genç oyuncularından Yordan Minchev’i sezon sonuna kadar Sırbistan’ın KK Vrsac takımına kiralandığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın genç oyuncularından Yordan Minchev, 2016-2017 sezonunun sonuna dek Sırbistan'ın KK Vrsac takımına kiralanmıştır. Sporcumuza, sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz.”

Etiketler
Fenerbahçe Spor Toto Basketbol Ligi Yordan Minchev
Son güncelleme: 12:45 | 14.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER