Galatasaray 150 bin Euro’ya Igor Tudor’u bitiriyor

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor'un sözleşmesinde “150 bin Euro’ya serbest kalır” maddesinden faydalanarak işi bitirecek, Riekerink’i altyapının başına gönderecek

Galatasaray’da Kayserispor yenilgisi taşları yerinden oynatıyor. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in kötü performansı sonrası, sarı-kırmızılı yönetim harekete geçme kararı aldı. Galatasaray devre arasında yeni sezon için söz kestiği Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor'u, yaptığı acil plan doğrultusunda hemen takımın başına getirmek istiyor. Galatasaray, Hırvat teknik adamın sözleşmesinde “150 bin Euro'ya serbest kalır” maddesinden faydalanacak.

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ETİK TARTIŞMASI

Böylelikle Tudor'un gelmesi hem şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj olacak hem de yeni sezonda Galatasaray’ın eli güçlenecek. Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, gazetemize yaptığı özel açıklamada “Galatasaray, sözleşme gereği bize 150 bin Euro verirse Tudor'u alır. Ancak bu etik bir davranış olmaz” ifadesini kullandı. Yönetim, bu operasyonu gerçekleştirirse Riekerink'i altyapının başına yollayacak, Tudor ile ise uzun süreli bir sözleşme imzalayacak.