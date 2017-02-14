Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

Jan Olde Riekerink'le yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için adayını belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp Igor Tudor ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

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