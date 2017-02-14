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GALATASARAY
18 Şubat 2017 19:00
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Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

Jan Olde Riekerink'le yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için adayını belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp Igor Tudor ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.
13:4214 Şubat 2017
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Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Riekerink ile yolları ayırmaya hazırlanırken, takımın başına kimin getirileceği merak konusuydu.

Galatasaray yönetiminin bugün yapacağı yönetim kurulu toplantısında Hollandalı teknik adam ile ayrılığı duyurması bekleniyor.

Yeni teknik direktör adaylarını masaya yatıran yönetim Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor ile anlaştı. Menajeriyle görüşme ilerleten Galatasaray, Hırvat teknik adam ile 1.5 yıllığına el sıkıştı.

Bugün 16.00 gibi başlayacak yönetimi kurulu toplantısının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

 

Son güncelleme: 14:40 | 14.02.2017
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