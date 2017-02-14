Galatasaray’da Dursun Özbek istikrarı

Galatasaray Başkanı, 1.5 yılda 3 hoca eskitti. Hamzaoğlu, Denizli ve Riekerink'in işi çabuk bitti. Her 6 aya bir teknik adam düştü.

Galatasaray’da 2015 Mayıs ayında başkanlık görevine gelen Dursun Özbek, 1.5 yıllık süreçte 3 teknik adamın görevine son verip, başarıyı kovalamaya devam ediyor.Dursun Özbek göreve geldiği dönemde iş başında olan Teknik Adam Hamza Hamzaoğlu hem ligi hem de kupayı kazanmış isim olarak görevine devam ediyordu. Futbol şubesinden Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak gibi 2 deneyimli yönetici sahadan çekilirken, Dursun Özbek kulübün lokomotif şubesini kardeşi Mehmet Özbek ve yönetici Cüneyt Tanman’a bıraktı. Ancak 2 ay gibi kısa sürede kulübün efsane isimlerinden biri olan Cüneyt Tanman, Özbek kardeşlere dayanamadı ve görevinden istifa etti.

ÖNCE ZAM SONRA İŞİNE SON!

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ise görevine zam alarak devam etti. Ancak henüz transfer döneminde Hamzaoğlu ile Özbek kardeşler arasında çatırdamalar başlamıştı. Hamzaoğlu’nun bazı önemli transferlere karşı çıktığı gibi Cem Paul Karacan gibi bir ismi transfer etttirmesi özellikle Mehmet Özbek’i çileden çıkarmıştı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde aldığı başarısız sonuçlar ve ligde tökezlemeye başlaması ile birlikte Hamzaoğlu’nun da koltuğu sallanmaya başlamıştı. 2015-16 sezonun ortasına gelinmeden Hamzaoğlu ile başkan Dursun Özbek arasındaki ihtilaf dayanılmaz hal aldı. Galatasaray Yönetimi istemediği halde Umut Bulut’un sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Hamza Hamzaoğlu başkan ve yönetimin tepkisi çekti. Şampiyon Teknik Adam, Arena’ya yönetim kurulu toplantısına hesap vermeye çağrıldı. Burada geçen gerilimli toplantı sonrasında Dursun Özbek, genç teknik adama “Seninle çalışmayacağız bitti” direktifini verdi.

Hamzaoğlu şok olmuş bir şekilde görevinden ayrılırken, Galatasaray yeni bir teknik adama aramaya koyuldu. Çünkü bu ayrılığın bu kadar acele olacağını kimse tahmin etmemişti.

MUSTAFA DENİZLİ ŞAMPİYON YAP BİZİ

Hamzaoğlu’nun ayrılışının ardından başkan Dursun Özbek aklındaki tek isim olan Mustafa Denizli ile eski başkan Alp Yalman aracılığıyla temasa geçti. Mustafa Denizli, teknik adamlığa adım attığı ve “Camiam” dediği kulübe 3. defa teknik adam olarak dönüyordu. Ancak umulan gerçekleşmedi ve Mustafa Denizli ile işler daha da kötüye gitti. Sneijder, Denizli’yi de beğenmemişti. Arena tribünlerinde bu kez “Denizli istifa” sesleri yükseldi ve tecrübeli teknik adam istifasını başkan Dursun Özbek’e sundu.

ÇARE ALTYAPIDA

Mustafa Denizli’nin gidişi sonrasında birçok isim ortaya atılırken, 1 haftalığına kaleci antrenörü Claudio Taffarel takımın başında sahaya çıktı. Taffarel’in ardından altyapı antrenörü Orhan Atik görevi devraldı. Bu arada teknik adam arayışları sonuç vermiyor, belirsizlik sürüyordu. Galatasaray istediği, hedeflediği teknik adamı bir türlü bulamaz iken, takımın yıldız ismi Sneijder’in önerisi ile altyapının direktörü olan Jan Olde Riekerink’e can simidi gibi sarılındı.

Riekerink ile az da olsa bir toparlanma görüldü. Galatasaray kupada finale çıktı. Riekerinkli Galatasaray Antalya’da oynanan final maçında Fenerbahçe’yi yenerek kupayı alınca Hollandalı alt yapı hocası kariyerinin zirvesine çıktı.

Riekerink kupayı kazanmasına rağmen 2016-17 sezonu için düşünülen isim değildi. Bu arada UEFA’nın koyduğu transfer kriteri Galatasaray’a iddialı bir teknik adamın gelmesini zorlaştırıyordu. 2 ay süren teknik adam arayışları sonuç vermeyince Riekerink ile devam kararı ağırlık kazandı. Maaşı 250 bin Euro’dan 900 bin Euro’ya yükseltildi.

İKİ KUPA ALDI AMA

Galatasaray sezona Riekerink ile girerken, Süper Kupa Finali’nde şampiyon Beşiktaş’ı devirerek, bir büyük kupayı daha Hollandalı teknik adam ile müzesine götürmeyi başarmıştı.

Riekerink ile ligde de işler başlangıçta iyi gitti. Ancak sezonun ilk yarısında peş peşe gelen Trabzon, Başakşehir, Fenerbahçe mağlubiyetleri Riekerink’i sarsarken, Sarı Kırmızılı yönetime de “Biz nerede yanlış yaptık” sorusunu sordurmaya başlamıştı.

İki kupa kazandığı için taraftarın kahramanı olan Hollandalı yavaş yavaş tribünlerde desteğini kaybetmeye başladı. Ligin devre arasında teknik adam değişmeli tartışmalarının arasında, Galatasaray şampiyonluk yarışında henüz bir şey kaybedilmediği düşüncesi ile yola aynı şekilde devam etti. Riekerink’in yaptığı ya da yapmadığı değişiklikler her maç sonrasında yoğun tartışmalara neden oluyor ve başkan Dursun Özbek ve yöneticiler bu durumu dikkatle gözlüyordu. Sosyal Medya’da Riekerink karşıtı taraftarlar artarken, Sosyal Medya’yı en iyi kullanan kulübün yönetimi de bu dalgalanmadan etkileniyordu.

KAYSERİ MAÇI SONU OLDU

Şampiyonluk yarışındaki 3 rakibinin de puan kaybettiği haftada Galatasaray’ın 17. sıradaki Kayseri’ye yenilmesi ve oynanan futbol başkan Dursun Özbek ve tüm yöneticileri büyük hayal kırıklığına uğrattı. Artık Riekerink’e destek veren tek kmişi kalmamıştı. Başkan Dursun Özbek maç sonrası durumu değerlendirmeye başladı. Taraftarlar hem yönetimi hem Riekerink’i istifaya davet ediyordu. Artık Hollandalı teknik adamın arkasında durmak, onunla beraber yıkılmak demekti. Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş Yönetimi’ni Florya’da topladı ve karar oy birliği kolayca alındı. Alınan karar Hollandalı teknik adama iletildi. Riekerink ılımlı mizacı ile durumu kabullendi.

Galatasaray’ın şampiyonluk yarışından kopmaması ve bu hafta oynayacağı Rize maçına teknik adamsız çıkmaması gerekiyordu. Bu nedenle çok hızlı harekete geçilip Karabükspor Teknik Direktörü İgor Tudor’un menajeri Seriç ile temasa geçildi alınan cevap olumluydu. Zaten daha önce de Seriç ile bu konuda temasa geçilmişti. Riekerink ile işler yolunda gitse bile sezon sonunda Dursun Özbek’in listesindeki birinci teknik adam Igor Tudor idi.