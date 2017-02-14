Igor Tudor, Karabükspor tesislerine geldi!

Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Igor Tudor Karabük'te ortaya çıktı! Hırvat teknik adam akşam idmanı için Karabükspor tesislerine gitti.

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Kardemir Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, akşam saatlerinde Karabük’e geldi.

Tudor, uçakla Ankara’ya, oradan da karayoluyla saat 17.30 sıralarında Karabük’e geldi. Basın mensuplarıyla selamlaşarak kulüp tesislerine giren Tudor’un, takımın başında akşam antrenmanına çıkacağı belirtildi. Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Tudor’un antrenman için hazırlık yaptığını, Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlerle ilgili kendisiyle konuşmadıklarını söyledi.

Igor Tudor`un Galatasaray`daki yardımcısı belli oldu Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri de yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın akıbetiydi. Riekerink'in ayrılığı sonrasında Akman, yeni teknik direktör Tudor'un da yardımcılığını yapacak. İlgili Haberi Oku