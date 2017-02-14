Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KARABÜKSPOR
18 Şubat 2017 13:30
ANTALYASPOR
vs
KARABÜKSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Igor Tudor’a antrenmanda tepki

Gün boyu Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler yapılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın Antalya maçı hazırlıkları için idmana çıktı. Taraftarlar ise Hırvat teknik adama tepki gösterdi.
20:2614 Şubat 2017
0
Igor Tudor’a antrenmanda tepki

Adı Galatasaray ile anılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takım ile birlikte akşam antrenmanı için kulüp tesislerinden çıkarak otobüse bindi. Bu sırada bir grup taraftar alkışlarla Tudor’a tepki gösterdi.

Hasan Doğan Tesisleri’ndeki sahada yapılan antrenmana Tudor, takımın başında çıktı. Tudor, antrenman öncesi sahada futbolcularla bir süre görüştü. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tudor, bazı futbolcularla şakalaştı. Antrenmanı izleyen bir grup taraftar, ‘Kaç para aldın Tudor?’ tezahüratı ile teknik adama tepki gösterdi. Yaklaşık 40 dakika süren antrenmanın ardından Tudor, takım ile birlikte kulüp tesislerine geçti.

Etiketler
Kardemir Karabükspor
Son güncelleme: 20:41 | 14.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER