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İşte Jan Olde Riekerink'i çökerten 5 neden
(Mesut YILDIRIM - ÖZEL HABER) En sonunda Galatasaray taraftarlarının da sırt çevirdiği Jan Olde Riekerink'în aldığı eleştiriler beş maddede toplanıyor.
‘Tecrübesiz’ denilen Riekerink’e en çok taktik eksiklikten vuruluyor.
1- Riekerink, “35 yıldır bu sektördeyim, eleştirilere alışığım” dese de kariyerinin hiçbir döneminde Galatasaray seviyesinde bir takımda çalışmadı. Gent dışında genelde yardımcı antrenörlük yaptı ya da altyapılarla çalıştı.
2- Beşiktaş'tan Süper Kupa’yı kapınca, “Riekerink Bey diyeceksiniz” sloganıyla övüldü ama sonuçlar değişince ilk o eleştirildi. Altyapının başına geçmek için geldiği G.Saray’da, teknik direktör yapılması hep önüne çıkarıldı.
3- Jan Olde Riekerink'in Hollandalı tarzı G.Saray’a ‘naif’ geldi. Takım içinde disiplinsizlik haberleri ayyuka çıktı. Yönetimin de etkisiyle Riekerink’e yapılan saygısızlıklar hafif cezalarla geçiştirildi. Kadro dışı bırakılanlar hemen affedildi.
4- Garanti ilk 11’ini bir türlü oluşturamadı. Hiçbir bölgede istikrar sağlayamadı. Futbolcuların form grafikleri sürekli oynadı. Oyuncu değişikliklerinde hatalar yaptı. Son olarak kanattan 10 numara yaratmaya çalıştı.
5- Galatasaray'ın Avrupa’nın en çok kafa golü yiyen takımların arasına girişini engelleyemedi. Yenilen 20 golün 12’si bu şekilde geldi. Ne alan savunması ne de adam markajını yerleştirebildi. Rakipler bu zafiyeti sürekli kullandı.
17 sa.
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