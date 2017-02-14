İşte Jan Olde Riekerink'i çökerten 5 neden

(Mesut YILDIRIM - ÖZEL HABER) En sonunda Galatasaray taraftarlarının da sırt çevirdiği Jan Olde Riekerink'în aldığı eleştiriler beş maddede toplanıyor.
‘Tecrübesiz’ denilen Riekerink’e en çok taktik eksiklikten vuruluyor.
1- Riekerink, “35 yıldır bu sektördeyim, eleştirilere alışığım” dese de kariyerinin hiçbir döneminde Galatasaray seviyesinde bir takımda çalışmadı. Gent dışında genelde yardımcı antrenörlük yaptı ya da altyapılarla çalıştı.
2- Beşiktaş'tan Süper Kupa’yı kapınca, “Riekerink Bey diyeceksiniz” sloganıyla övüldü ama sonuçlar değişince ilk o eleştirildi. Altyapının başına geçmek için geldiği G.Saray’da, teknik direktör yapılması hep önüne çıkarıldı.
3- Jan Olde Riekerink'in Hollandalı tarzı G.Saray’a ‘naif’ geldi. Takım içinde disiplinsizlik haberleri ayyuka çıktı. Yönetimin de etkisiyle Riekerink’e yapılan saygısızlıklar hafif cezalarla geçiştirildi. Kadro dışı bırakılanlar hemen affedildi.
4- Garanti ilk 11’ini bir türlü oluşturamadı. Hiçbir bölgede istikrar sağlayamadı. Futbolcuların form grafikleri sürekli oynadı. Oyuncu değişikliklerinde hatalar yaptı. Son olarak kanattan 10 numara yaratmaya çalıştı.
5- Galatasaray'ın Avrupa’nın en çok kafa golü yiyen takımların arasına girişini engelleyemedi. Yenilen 20 golün 12’si bu şekilde geldi. Ne alan savunması ne de adam markajını yerleştirebildi. Rakipler bu zafiyeti sürekli kullandı.