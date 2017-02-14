Jan Olde Riekerink’ten ilk sözler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ekibinin, Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor ile anlaşmaya varmasının ardından görevine son verilemesi beklenen Jan Olde Riekerink, konu ile ilgili Fanatik gazetesinden Mehmet Demircan’a konuştu. Telefon ile açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam kısa ve net konuştu. Riekerink, “Şu ana kadar yönetimden kimse beni aramadı. Beklemedeyim” demekle yetindi.
Yöneticilerin kısa bir süre sonra Hollandalı hoca ile temasa geçerek ayrılık kararını resmen duyurması bekleniyor.