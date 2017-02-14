Jan Olde Riekerink’ten ilk sözler

Galatasaray kariyerinin sonuna gelen Jan Olde Riekerink, sıcak gündemde ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ekibinin, Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor ile anlaşmaya varmasının ardından görevine son verilemesi beklenen Jan Olde Riekerink, konu ile ilgili Fanatik gazetesinden Mehmet Demircan’a konuştu. Telefon ile açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam kısa ve net konuştu. Riekerink, “Şu ana kadar yönetimden kimse beni aramadı. Beklemedeyim” demekle yetindi.

Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı Jan Olde Riekerink'le yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için adayını belirledi. Sarı-kırmızılı kulüp Igor Tudor ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku

Yöneticilerin kısa bir süre sonra Hollandalı hoca ile temasa geçerek ayrılık kararını resmen duyurması bekleniyor.