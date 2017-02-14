Mustafa Cengiz: Galatasaray ahlakına yakışmadı

Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden Mustafa Cengiz, Tudor'un gelişi hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın yeni hocası Tudor’un geliş sürecini eleştirirken; bu durumun Galatasaray ahlakına yakışmadığını söyledi.

Cengiz, şu sözleri kullandı:

“Sözleşmesi devam eden birini, bağlı olduğu Kulübün onayı olmadan hem de sözleşme sezonu sürerken transfer etmek Galatasaray’a yakışmaz!

Fatih Terim’in Milli takımın başına gidişinde TFF’yi eleştiren Galatasaray, bu onaysız transferden sonra artık TFF’ye de ağzını açıp tek laf söyleyemez.

Dursun Özbek Yönetimi’nin bu davranışı Galatasaray Tarihinin inkarı olur. Galatasaray etik (ahlak) kuralları içinde fair (dürüstlük) timsali olmak zorundadır.

Aksi davranışlar ortak ruhu bitirir. Anlamsız futbolcu transferleri ile 2 yılda borcu ve teminatları 2’ye katlayan Yönetim borç 500 milyondan 750 milyon TL’ye, teminat ve ipotekleri 1 milyar dan 2.1 milyar TL ye) yükseldi. 111 yıllık tarihimizde Camia en ağır mali yüklere sokulmuştur.

AHLAK VE FAZİLET BİR KEZ GİDERSE BİR DAHA GERİ GELMEZ!

Bu yetmemiş, elimizde kalan son olanaklardan Riva+Florya’da daha ilk aşamada asgari taahhüt olan 508 milyon TL’nin 166 milyon TL’sini faiz (kırdırma bedeli) olarak şikayet ettiği faize gömmüştür. Daha ilk aşamada alacağı asgari miktarı %33 ile kırdırmıştır. Bu 166 milyon TL ile Galatasaray bırakın kapalı salonu kendine yeni bir stat yapardı. Paranın götürdüğünü para ile geri getirebilirsiniz, ancak ahlak ve fazilet bir kez giderse bir daha geri gelmez!”