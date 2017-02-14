Olympiakos – Osmanlıspor maçının hakemi belli oldu

Osmanlıspor ile Olympiakos arasında Atina'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçında Ruddy Buquet düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Osmanlıspor’un Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Son 32 Turu ilk maçını Fransa Futbol Federasyonu’ndan Ruddy Buquet yönetecek. Piraeus şehrindeki Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda TSİ 21.00’de başlayacak karşılaşmada Ruddy Buquet’in yardımcılıklarını Frédéric Cano ve Cyril Gringore yapacak. Eric Danizan’ın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Nicolas Rainville ve Amaury Delerue olacak.