Ressamlar fırçalarıyla Antalyaspor’u anlatacak

Spor Toto Süper Lig’de 5. sırada yer alan Antalyaspor’da, kırmızı-beyazlı takıma gönül veren bazı ressamlar 50. yıl etkinlikleri kapsamında Antalyaspor’u anlatan fotoğrafları tuvallerine taşıyacak.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 9 kişi ile Atiker Konyaspor ile berabere kalan Antalyaspor'da kuruluşunun 50. yıl etkinlikleri de bir taraftan devam ediyor. Antalyaspor'un 50. yıl etkinliklerine kırmızı-beyazlı takıma gönül veren ressamlar da sürpriz bir çalışma ile katkıda bulunacak. Ahmet Korkmaz, Selahattin Demir, Ertuğrul Hepgüzel, Narin Yılmaz, Feridun Karaçetin, İbrahim Ünay, Mehmet Emin Erşan, Mehmet Uslu ve Serap Çetin'den oluşan ressamlar grubu, Mart sonunda veya Nisan ayının ilk haftasında Antalyaspor'u konu aldıkları resim sergisi açacak. Ressamlar, Antalyaspor'un 50 yıllık tarihindeki fotoğrafları tuvallere taşıyacak.

“Hepsi de Antalyaspor'a gönül veriyor”

Ressamların çalışmasına öncülük eden Ahmet Korkmaz, “Çalışmamız, Antalyaspor tarihinde bir ilk olacak. Ben ve ressam arkadaşlarım, Antalyaspor’un geçmişten bugüne fotoğraflarını temin ederek yağlı boya ve sulu boya çalışması yapıyoruz. Bu çalışmanın içinde olan arkadaşlarımızın hepsi de Antalyaspor taraftarı. İçerideki maçları kaçırmamaya özen gösteriyoruz. Bizim bu girişimimiz bu takıma gönül vermiş diğer sanatçılara da örnek olabilir. Onlar da uğraştıkları sanat dalı ile Antalyaspor temalı çalışmalar yapabilirler” dedi.

Ressamlardan Selahattin Demir, ekipteki arkadaşlarından farklı olarak taraftarın Antalyaspor sevgisi, futbol heyecanının tribündeki renkliliği, şiddet ve taşkınlık gibi konuları da çalışacak.