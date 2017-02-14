Rıdvan Dilmen açıklamıştı! Büyük gün yarın…

Türk futbolu için büyük gün. 10 Şubat Cumartesi günü Rıdvan Dilmen'in EURO 2024 adaylığını canlı yayında söylemesinin ardından, TFF, resmi siteden bir açıklama yayınladı.

Rıdvan Dilmen, Türkiye’nin EURO 2024’e ev sahipliği için aday olduğunu cumartesi günü NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında açıklamıştı. Türk futbolu için büyük gün geldi çattı.

13 Şubat Pazartesi günü TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı yapacağı belirtildi.

Başlama saati 10.00 olan toplantı, 15 Şubat Çarşamba günü Riva’da gerçekleşecek.

Türkiye, EURO 2016’nın ev sahipliğini bir oyla kaybetmişti; EURO 2020 ev sahipliğinden ise organizasyonun tüm Avrupa’ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti. UEFA, EURO-2020’nin maçlarının Avrupa’da 13 farklı şehirde oynatılmasını kararlaştırmıştı.