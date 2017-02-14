Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur heyecanı başladı. Benfica-Dortmund ve Paris Saint-Germain-Barcelona maçları oynanıyor.

Avrupa’nın 1 numaralı kupasında heyecan yeniden başladı. Şampiyonlar Ligi’nde 2. tur maçları oynanan iki karşılaşmayla başladı. Portekiz’de Benfica, Dortmund’u konuk ederken; Fransa’nın başkenti Paris’te de PSG ile Barcelona rövanş için avantaj arıyor.

PSG 2-0 BARCELONA

18′ Di Maria, 40′ Draxler

BENFICA 0-0 DORTMUND

KADROLAR

PSG: Trapp, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Verratti, Rabiot, Matuidi, Di Maria, Draxler, Cavani

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Andre Gomes, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar

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Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Luisao, Lindelof, Eliseu, Fejsa, Pizzi, Salvio, Carrillo, Rafa, Mitroglou

Dortmund: Burki; Piszczek, Bartra, Sokratis, Schmelzer; Weigl, Guerreiro; Dembélé, Reus, Durm; Aubameyang