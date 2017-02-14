Santrançta Türkiye’nin 11. Büyükustası Burak Fırat oldu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), uluslararası arenada büyük bir başarıya daha imza atarak "Dünya Büyükusta Listesi"ne adını 11'inci kez yazdırdı. GM (Büyükusta) Turnuvası'nda 2601 ELO performansıyla GM normunu alan Uluslararası Usta (IM) Burak Fırat, Türkiye'nin 11'inci Büyükustası oldu.

Türk satranççılarının başarılarıyla Türk Milletine gurur yaşatmaya devam ettiğini vurgulayan TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Türkiye, dünya satrancında yükselişini sürdürüyor. Ülkemiz bir yıl içinde 3 Büyükusta kazandı. Türk Büyükustaların sayısı hızla artıyor ve Türk satrancının gücüne güç katıyorlar. Burak Fırat’ın başarısıyla 11 olan Büyükusta sayımızın önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum” dedi. Bulgaristan’ın Veliko Tarnovo kentinde düzenlenen 9 turluk GM Turnuvası’na, 2 GM normu ile katılan Burak Fırat, topladığı 7 puan ve 2601 ELO performansı ile son GM normunu alarak Büyükusta olma hakkını kazandı. Bir satranç sporcusunun sahip olabileceği en yüksek unvanı elde eden Fırat, Türk satrancının 11’inci Büyükustası oldu.

Türkiye satranç tarihinde bu unvana sahip Alexander Ipatov, Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Suat Atalık, Barış Esen, Cemil Aghamaliyev, Kıvanç Haznedaroğlu, Vahap Şanal, Batuhan Daştan’ın ardından da Türk Satranç tarihine Fırat, “Büyükusta” olarak adını yazdırdı.

“HEDEFLERİMİZE STRATEJİK HAMLELERLE ULAŞIYORUZ”

Türk satrancı olarak belirledikleri hedeflere, son yıllarda proje ve etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdikleri stratejik hamlelerle ulaştıklarını belirten Gülkız Tulay, 11’inci Büyükusta başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye’ye geçen yıl iki kez Büyükusta sevincini yaşattık. 18 yaşında Büyükusta Vahap Şanal ve 19 yaşında Batuhan Daştan ülkemizin Büyükusta sayısını çift hanelere çıkarttı. Bu yılın başında ise Fırat, GM Turnuvası’ndaki yüksek performansı ile 11’inci Büyükustamız oldu. Bir yıl içinde üç Büyükusta kazanarak Türk satranç tarihinde eşine az rastlanır bir başarı elde ettik ve ülkemizin adını spor tarihine altın harflerle yazdırdık. Önümüzdeki süreçte Büyükusta sevinçlerini yeniden yaşayacağımızı, satranç sporunun dünyadaki yükselişine, Büyükusta sayımızın da eşlik edeceğine inanıyorum. Türk satrancı artık dünya satrancının en güçlü temsilcileri arasında yerini almıştır. Türk Satranç Milli Takımı’nın başarısı, dünya satranç otoritelerinin övgü ile bahsettiği organizasyon yeteneğimiz ve başarılarımız ile dünya satrancında yükselişimiz bunun en önde gelen kanıtlarıdır. TSF olarak 2017 yılındaki hedeflerimiz arasında kadın satrancına daha da ağırlık vermek ve lisanslı sporcu sayımızı milyonun üzerine çıkarmak bulunuyor.”