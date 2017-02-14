Şenol Güneş’in İsrail 11’i belli oldu

Üst üste iki kritik sınavını kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çıkış arıyor. Siyah-beyazlılarda tümgözler perşembe günü deplasmanda oynanacak Hapoel Beer-Shevamaçına çevrildi. Cezalı Beck, Aboubakar ve Adriano'yu İsrail'e götüremeyecek olan teknik patron Şenol Güneş, ilk 11'ini belirledi. Gökhan Gönül'ü yine sağ bekte kullanacak olan Güneş, sol bekte Tosic'e görev verip, Stoper ikilisini Marcelo-Mitrovic ile oluşturacak.
Orta sahanın merkezinde beklentilerin aksine değişiklik planlamayan Güneş, Atiba'nın yanında Oğuzhan ile maça başlama düşüncesinde. Deneyimli hoca, hücum kanatlarındaki Quaresma ve Babel tercihini sürdürecek. 10 numara pozisyonunda ise formsuz Talisca'nın yerine Tolgay şans bulabilir. Aboubakar ile sakatlığı süren Ömer'in yokluğunda ileri uçta Cenk Tosun tek alternatif olacak. Öte yandan rakibin en skorer ismi Ben Sahar'ın sakatlığı nedeniyle temsilcimize karşı forma giymesi çok zor.