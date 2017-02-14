Sevgili için 15 kilometre koştular

Bursasporlu taraftarlar, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle 15 kilometre mesafesi bulunan Kent Meydanından Bursaspor’un Özlüce Tesisleri'ne koşarak gitti.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa'da fanatik Bursaspor taraftarı koşucular, ilginç bir etkinliğe imza attı.

Bursaspor Kulübü’nün saat 17.00’deki antrenmanın taraftarlara açık olarak yapılacağını duyurmasının ardından bir grup koşucu, saat 15.00 sıralarında Kent Meydanında toplanarak 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile Özlüce Tesisleri’ne koştu.

Yol boyunca polis ekiplerinin eskortu eşliğinde ana yol üzerinde koşan yeşil-beyazlı taraftarlara, yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi.

15 kilometrelik yolu 1 saat 20 dakikada gitmeyi planladıklarını ifade eden koşuculardan Yasin Avcı, “‘Sevgiliye koşuyoruz' diyerek Kent Meydanından Özlüce Tesisleri’ne 15 kilometre Bursaspor'umuza koşuyoruz. Bursaspor bizim artık şehrimizin bir markası. Güzel bir aktivasyon olacak. Bursa şehri spor şehridir, sadece futbol şehri değil. Biz de koşucu arkadaşlarla atletizm ile futbolu karıştırarak güzel bir sunum yaparak, inşallah Bursaspor tesislerine koşacağız. 1 saat 20 dakikada ulaşmayı düşünüyoruz. 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile koşacağız. Hava rüzgarlı ama bizim aşkımız hiçbir şeye mani değil” dedi.