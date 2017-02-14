Son dakika Dursun Özbek: Riekerink ile yollarımızı ayırdık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu toplantısının ardından Jan Olde Riekerink'in görevine son verildiğini açıkladı.

Galatasaray’da yönetim kurulu toplantısı bitti! Toplantı sonrasında açıklama yapan başkan Dursun Özbek, Jan Olde Riekerink ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Özbek’in sözleri şöyle;

“Galatasaray Futbol Takımı’nın performansı nedeniyle değerlendirme toplantısı yaptık. Yönetimde enine boyuna takımı tartıştık. Jan Riekerink ile yollarımızı ayırdık. Bu kararı da kendisine ilettik. Telefonda yollarımızı ayırdığımızı söyledik. Yeni teknik direktör konusunda çalışmalarımıza yarın sabah başlayacağız.

Riekerink ile Levent Nazifoğlu konuştu. Kendisini alt yapıda devam edip etmeyeceği yarın belli olacak. Sözleşme feshi hakkında da yarın resmi açıklamayı yapacağız.“