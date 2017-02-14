Son dakika Igor Tudor, Galatasaray’a gideceğini açıkladı!

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, asbaşkan Tolga Gül'e takımdan ayrılıp Galatasaray'a gideceğini açıkladı. Öte yandan sarı-kırmızılı takım 11:00'daki antrenmanı iptal ederken, akşam saat 17:00'a çalışma yok. Hırvat teknik adam, akşam antrenmanında yeni takımı Galatasaray'ın başında olacak.

Galatasaray ile anlaşıp anlaşmadığı adeta yılan hikayesine dönen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, yarın sabah kulüpten ayrılarak Galatasaray’a gidecek. Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, İHA’ya yaptığı açıklamada, Tudor’un takımdan ayrılacağını doğrulayarak, “Kendisi Asbaşkanımız Tolga Gül’e yarın sabah ayrılacağını, Galatasaray ile anlaştığını söylemiş” dedi.

Igor Tudor`a antrenmanda tepki Gün boyu Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler yapılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın Antalya maçı hazırlıkları için idmana çıktı. Taraftarlar ise Hırvat teknik adama tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku Akşam saatlerinde ayağının tozuyla Metin Türker Tesisleri’ne gelen Hırvat teknik adam Igor Tudor, Asbaşkan Tolga Gül ile yaptığı görüşmede, takımdan yarın ayrılacağını ve Galatasaray ile anlaşma imzalayacağını bildirdi. 40 dakikalık idman sonrası tesislerde futbolcularla da konuştuğu öğrenilen Tudor, sabah kulüpten ayrılarak İstanbul’a geçecek ve sarı-kırmızı takımla saat 17:00’da başlayacak olan akşam antrenmanına çıkacak. Son dakika Dursun Özbek: Riekerink ile yollarımızı ayırdık Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu toplantısının ardından Jan Olde Riekerink'in görevine son verildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku