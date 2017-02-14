Trabzonspor 2017’nin lideri

Ligin ilk 16 haftalık bölümünü 18 puanla 13. bitiren Trabzonspor, 20. hafta sonunda 30 puanla 6. sıraya yükseldi. Trabzon, Avrupa kupalarına katılmaya umutla bakıyor.

Trabzonspor ligde rakiplerini eze eze zirveye koşuyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'in ikinci yarısında geride kalan 4 haftada 12 puan toplayarak en başarılı takım oldu. 2016-17 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ilk devrede umduğunu bulamayan ve 16 haftalık bölümü sadece 18 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Fırtına, ikinci yarıda ise farklı bir kimliğe büründü. Yeni transferlerle kazanan takım geri döndü.

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Devre arası takıma 5 takviye yapan bordo-mavililer, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor maçlarını kazanarak 2'nci yarıda 4'te 4 yaptı, 30 puanla 6'ncı sıraya yükseldi. Kenti havaya sokan Fırtına, Avrupa kupalarına katılma inancını arttırdı. İkinci yarıda geride kalan 4 haftada sıralamada ilk 5'te yer alan takımlardan Antalyaspor 10, Beşiktaş 9,Medipol Başakşehir 6, Galatasaray 6 ve Fenerbahçe 5 puan topladı.