Trabzonspor işi ilk yarıda bitiriyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 20 haftada attığı 20 golün 12’sini ilk 45 dakikalarda kaydederken daha skorer bir performans sergiledi.

Spor Toto Süper Lig'de 20'nci hafta itibariyle 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Trabzonspor, puan topladığı 12 maçın 10'unda ilk golü atan taraf oldu, 2 karşılaşmadan ise golsüz beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer ligde rakipleri karşısında ilk golü bulduğu maçlarda ise 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trabzonspor, kalesinde golleri ise ikinci yarılarda görüyor. Ligde oynadığı maçların ilk 45 dakikalık bölümlerinde 9 gole geçit veren bordo mavililer, kalesinde gördüğü 21 golün 12'sini ikinci yarıda yedi. En son ligin 17'nci haftasında oynanan Bursaspor maçının 40'ıncı dakikasında kalesinde gol gören Trabzonspor, ligde son 320 dakikadır gol yemiyor.

IBANEZ GÖZDEN DÜŞTÜ

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı sol bek Luis İbanez, formaya hasret kaldı. Son olarak 12'nci haftada oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli sol bek, 8 haftadır ligde forma hasreti çekiyor. Devre arasında sol bek mevkii için Emmanuel Mas'ın da transfer edilmesinin ardından iyice gözden düşen İbanez, ligin ikinci yarısında oynanan 4 maçta da 18 kişilik kadroya giremedi.

YANAL: SİZ SIRADAN BİR TAKIMIN OYUNCUSU DEĞİLSİNİZ

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, kulübe ait sosyal medya hesabından yayınlanan bir videoda futbolcularına, “Siz sıradan bir takımın oyuncusu değilsiniz. Sahada mücadelenizi yapın. Her şey bize bağlı. Biz iyi insanlardan kurulu güzel bir takımız” diye seslendi.

Maçtan önce soyunma odasında yapılan konuşmanın yayınlandığı videoda ayrıca taraftarlara da çağrıda bulunan Yanal, “Sen taraftar olarak bu takımın en önemli parçasısın. Yeni yuvamızda yeniden tarih yazmak için Medical Park Arena'da ol” mesajlarına yer verildi. Bordo mavili kulüp tarafından yayınlanan bu video, kısa sürede taraftarların da ilgisini gördü.