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TRABZONSPOR
20 Şubat 2017 20:00
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Trabzonspor’a büyük destek

Süper Lig'de 4 haftalık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde takımı yalnız bırakmayan taraftarıyla girdi.
22:5014 Şubat 2017
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Trabzonspor’a büyük destek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve geçiş oyunu yapıldı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Furkan Taş ve kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici yer almadı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Bu arada, bordo mavili taraftarlar, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giderek, antrenmanda futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Etiketler
spor toto süper lig trabzonspor
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