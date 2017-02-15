Advocaat Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi

De Telegraaf, “Advocaat, Fenerbahçe’de kalmayasıcak bakıyor” şeklinde haber yaptı. Hollandalı hocada "Türkiye birinci sınıf bir ülke, her şey muhteşem" diyerek yeşil ışık yaktı.

AMK GAZETE

Fener yönetiminin Dirk Advocaat ile sözleşme uzatmak istemesi Hollanda basınında geniş yer buldu. DeTelegraaf gazetesi, Advocaat'ın Fener'de kalmaya sıcak baktığını yazdı. Gazete, 69 yaşındaki kurt hocanın sözlerine de yer verdi.

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu belirten Advocaat, Türkiye hakkında olumlu bilgiler verdi.Hollandalı hoca şunları söyledi:

“Sezonu iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz.Ligde rekabet oldukça heyecanlı verici, stadyumlar harika v Fenerbahçe taraftarı damuhteşem.Bu sezon başında göreve geldiğimde transferler yapılmıştı, başkası tarafından seçilmiş bir kadroyu yönetmek zorunda kaldım.Umarımsezonu iyi bir şekilde tamamlarız. Basın da bana gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağımla ilgili çok fazla soru soruyor.”