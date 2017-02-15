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AKHİSAR BLD.SPOR
19 Şubat 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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Akhisar Belediyespor’da sakatlık

Akhisar Belediyespor’da kaleci Fatih Öztürk’ün sakatlığı can sıkarken, orta saha oyuncusu Custodio’dan da kötü haber geldi.
11:2815 Şubat 2017
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Akhisar Belediyespor’da sakatlık

Akhisar Belediyespor'a bir sakatlık şoku daha… Çaykur Rizespor maçı öncesi son idmanda sol yüzük parmağı kırılan ve alçıya alınan kaleci Fatih Öztürk'ten gelen 1 buçuk ay sahalardan uzak kalacak haberinin ardından Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve yapılan son sağlık kontrolünde iç yan bağlarında ödem oluşan Custodio'nun ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Öte yandan takımla çalışmalara hızla başlayan Daniel Larsson'un ise durumunun iyi olduğu Beşiktaş maçı kadrosuna dahil olabileceği bildirildi.

Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılar bugün saat 17.00'de Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürecek. Öte yandan Teknik Direktör Tolunay Kafkas sakatlığının ardından Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacak olan Custodio'nun yerine Kafu Adu ile genç oyuncu Hasan Ali Adıgüzel'e hazır olun emri verdi.

Etiketler
akhisar belediyespor Fatih Öztürk spor toto süper lig
Son güncelleme: 11:30 | 15.02.2017
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