Akıl aynı, isim değişse ne fark eder?

Galatasaray’da herkesin merak ettiği soru Riekerink'in yerine teknik direktörlük koltuğuna kim oturacak? Benim günlerdir aklımı kurcalayan soru ise sorun kulübede mi? Yönetim katında mı? Dursun Özbek, başkan olduğu günden bu yana Hamza Hamzaoğlu, Taffarel, Mustafa Denizli, Orhan Atik ve son olarak Riekerink görev aldı.

Teknik direktör konusunda yanlış seçimler yapan istikrarı yakalamayan yönetim kurulu başarılı, görev alan bütün teknik direktörler hatalı ve başarısız. Hamzaoğlu'nu futbolcular yollatırken sesi çıkmayan Başkan ve yönetim görevinin başında mı? Yediğimize içtiğimize karışıyor, ‘Makarna'yı yasakladı' diye isyan eden futbolcuların, atanmış yöneticilerle beraber görevinden ettiği Denizli mi suçlu? Sadece laf söz dinleyip transferlere karışmaz diye atanan Riekerink suçlu, kariyeri ve yeteneğinin yetersiz olduğunu bile bile göreve getirenler masum? G.Saray yine sadece teknik direktör değiştirerek, ne isim ne de strateji olarak hiçbir değişiklik yapmadan futbolda başarılı olmayı planlıyor.

Futbolu yöneten bütün profesyonelleri, atanmış yöneticileri ve onları destekleyen başkanı ortaya konan vizyonları aynı kalacak kulübede oturan adam değişecek, G.Saray tarih yazacak.

Başkanların etrafında hem medyada hem de kulüpte kişisel huzurları bozulmasın diye gerçekleri söyleyen pek çıkmaz. Biz gerçekleri söyleyelim. Başkan Dursun Özbek'e faydamız olsun. Galatasaray'ın futbolda başarısız olmasının sebebi Florya'yı teslim ettiği kardeşi Mehmet Özbek, atanmış yöneticileri Nazifoğlu ve Alp Yalman ile onların yanında çalışan profesyonelleridir.

Başkanlık makamı Florya'yı kökten değiştirmez; sorumluluğu, vizyonu G.Saray düzeyinde olan uzmanlara bırakmazsa daha çok teknik direktör gelir, gider. Ama sonunda bu kadar yanlış karar alan futbolu dibe vurdurtanbaşkanın futbol akılları Özbek iktidarının da sonunu getirir. Zaten Başkan Özbek ve yönetim şunun farkına varsın: Bu getirecekleri teknik direktör son hakları. Bundan sonra teknik direktör değişmez, yönetim değişir.