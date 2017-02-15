Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi kupanın dışına itti

Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi 82-74 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Anadolu Efes mücadeleden 82-74 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu mücadeleyi 18 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan Anadolu Efes’in Fransız guardı Thomas Heurtel oldu.

Anadolu Efes yarı final maçında 18 Şubat Cumartesi günü 19:30'da Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Murat Biricik, Alper Altuğ Köselerli

Anadolu Efes: Tyler Honeycutt 11, Doğuş Balbay 5, Derrick Brown 11, Cedi Osman 11, Jayson Granger 10, Thomas Heurtel 18, Can Maxim Mutaf 2,Bryant Dunston 12, Alex Ryan Kırk 2

Fenerbahçe: Ekpe Udoh 14, Bogdan Bogdanovic 12, Kostas Sloukas 10, James Nunnally 10, Vesely 13, Ali Muhammed 4, Ahmet Duverioğlu, Luigi Datome 11

1. Periyot: 19-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 39-39

3. Periyot: 59-50 (Anadolu Efes lehine)