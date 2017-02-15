Arkasspor 12’li play-off’a kaldı

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Arkasspor, evinde Alman ekibi VfB Friedrichshafen’i tie-break setinde 3-2 mağlup ederek son maçlar öncesi 12’li Play-Off’a kalmayı garantiledi.
Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena’da oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-27, 26-24, 21-25 ve 15-10’luk skorlarla sona erdi. Mavi-beyazlılar 9 puana ulaşırken, VfB Friedrichshafen 4 puanda kaldı. Grupta 2. sıradaki yerini garantileyen İzmir ekibi son sınavında 1 Mart’ta Rusya’da kendisi gibi tur atlayan lider Zenit Kazan’la prestij karşılaşması oynayacak.
SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena
HAKEMLER: Andjelko Popovic (Sırbistan), Andrea Puecher (İtalya)
ARKASSPOR: Borges, Mustafa, Sanders, Gökhan, Hakkı, Sanchez, Bravo, Yiğit, Çağatay, Hasan
VFB FRIEDRICHSHAFEN: Rousseaux, Klein, Finger, Mustedanovic, Takvam, Tischer, Steuerwald, Sossenheimer, Malescha, Kocian
SETLER: 25-22, 25-27, 26-24, 21-25, 15-10
SÜRE: 141 dakika (29, 34, 32, 29, 17)