Arkasspor 12’li play-off’a kaldı

CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubunda mücadele eden Arkasspor, İzmir’de konuk ettiği Alman ekibi VfB Friedrichshafen’i 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı garantiledi.

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