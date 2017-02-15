CANLI | Bakan Kılıç ve Yıldırım Demirören konuşuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığı için önemli açıklamalarda bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı yapılıyor….

Yıldırım Demirören’in açıklamaları:

“Türkiye 32’ye varan stat projesiyle tek örnek ülke… 1 oyla kaybettik geçen sefer. Adaylığımızın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak 2 Mart’ta Euro 2024 için başvurumuzu yapacağız.”

Konu ile ilgili Akif Çağatay Kılıç şöyle konuştu:

“TFF Başkanımızla bu konuyu görüşüyoruz. İstişareler yapıyoruz. Siyasi iktidarın desteğini almış olarak bu yola çıkıyoruz. İnşallah bu sonuç ülkemiz için hayır olur. Bölgemize bereket getirir. Federasyonumuzx gidecekler ve UEFA’ya başvuru yapacaklar. Bundan sonra süreç işleyecek. Şu anda Türkiye’de inşa edilen ve yapılan stadyumlara denk sayı olarak ABD var. Avrupa’da bir numarayız. Alt yapı açısında nereden nereye geldiğimizin bir göstergesi bu. İnşallah adaylığımızın olumlu bir şekilde sonuçlanmasıyla alacağımız merafe çok farklı olacak.”