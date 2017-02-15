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Emre Çolak ayın oyuncusu seçildi

Galatasaray'da süre almakta zorluk çeken Emre Çolak, Deportivo'da toplamda üçüncü kez ayın oyuncusu seçildi.
08:4315 Şubat 2017
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Emre Çolak ayın oyuncusu seçildi

Galatasaray’dan yaz sezonunda bonservissiz olarak İspanya La Liga ekibi Deportivo La Coruna’ya giden Emre Çolak harikalar yaratmaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu üçüncü kez takımda ayın oyuncusu seçildi.

Sosyal medyadan İspanyol taraftarlarının belirlediği oylamada genç futbolcu oyların büyük bir çoğunluğunu alarak ocak ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Alaves, Espanyol, Villarreal, Las Palmas ve Eibar ile yapılan maçlarda iyi bir görüntü sergileyen başarılı orta saha, taraftarların sevgilisi oldu.

Emre Çolak Deportivo’da 17 lig maçına çıkarken 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray altyapısında yetişen Çolak, sarı-kırmızılılarda istediği süreyi alamıyordu.

Etiketler
deportivo emre çolak galatasaray
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