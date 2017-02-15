Eninde sonunda iyi olacak

Hakemler tüm iyi niyetlerine rağmen maçları olması gerektiği gibi yönetemiyorlar, olmuyor. Ama bu işi layıkıyla beceremeleri tek beklentimiz. Beşiktaş- Karabük maçında evladım Halis Özkahya Beşiktaş'ın yediği ilk golde yardımcı hakem M.Emre Eyisoy ortadaki hakemleri yakmaya devam ediyor. Avantajları neden yutuyorsun be evladım, daha sakin olsana. Dany'nin eli kolu da topa uzamış orada, penaltı güme gitmiş. Tabii sonra bir de Beşiktaşlı oyuncunun havadaki rakibini ceza alanında iteklemesi. Erkin Baba'nın şarkısındaki gibi bir o yana, bir bu yana yatma!

Alanya-Gençlerbirliği karşılaşmasında genç hakem Ümit Öztürk iyi giden maçta başarılıydın, aferin evladım.Osmanlı-Trabzon randevusunda Alper Ulusoy idare ettin bu maçta evlat. Allah'tan Trabzon galip geldi de atladığın penaltısı eridi gitti. Bursa-Fenerbahçe müsabakasında H.Umut Meler FIFA olduktan sonra her maçın kötü be evladım. Hangi buluta bindin de gidiyorsun kıyamete?

Bursalı Sivok'un eline penaltyı doğru verdin. Fenerbahçe'nin aleyhine verdiğin de kesin penaltı değil. Neresine soksun o kolunu oyuncu? Bursalı oyuncuya kırmızın doğru da, ancak kafes dövüşünde görülen yerdeki oyuncunun kafasına dirsek vurma hareketinde Aziz'i de kızartmalıydın. Dağıldın, maçta evladım. Akhisar-Rize maçında Bülent Yıldırım maçı iyi götürdün, bariz gol şansında Rizeli oyuncuya da hadi neyse dedin, anladık! Kasımpaşa-Başakşehir karşılaşmasında Y.Kemal Uğurlu rahat maçta sorun çıkarmadın, başarılıydın evladım.

Konya-Antalya mücadelesinde Serkan Çınar evlat kırmızıların doğruydu ama yine sorunlu bir penaltı çaldın. Ayrıca dalmasaydın oyuna, aklın kalmasaydı bir önce vermediğin faulde, görseydin ki görmeliydin de topun taça çıktığını, Antalyalı oyuncuyu da kızartmazdın belki de! Ne dersin? Galatasaray-Kayseri maçında Hüseyin Göçek, evladım Kayserili Deniz'in göğsü ile aldığı topta yanıldın.

Sanırım Galatasaray'ın daha fazla gol yemesini istemedin. Galatasaraylı Sinan'ın düşüşü penaltı değil haklısın ama Eren'in faulü yok ki, nasıl aldandın Kayserili oyuncuya da Galatasaray'ın buz gibi golünü yedin evladım Göçek? Çok koştuğunu göstereceksin diye oyuncuların içine dalıp, onların ve topun önünü kesip, bir de oralardan kurtulmaya çalışman var ki! Çok komik gözüküyorsun dışardan evladım yapma böyle şeyler. Gaziantep-Adana mücadelesinde Cüneyt Çakır hak ediyor Ziya Paşa'nın sözünü: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, kişinin görünür rütbe-i aklı eserinde…