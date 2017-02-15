Fatih Terim Igor Tudor’un patronu olacak

Galatasaray, Karabükspor’un genç teknik adamı ile anlaştı. Aslında sezon sonu için düşünülen Hırvat çalıştırıcıyla, Jor kredisini tüketince ön mutabakata varıldı.

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ

Karabükspor'un genç teknik adamı Igor Tudor ile anlaştı. Hırvat çalıştırıcıyla 1.5 yıllık mutabakata varıldı. Tudor, işlemleri yetişirse deplasmandaki Rize maçında ilk kez sarı-kırmızılı kulübede yer alacak. Bu anlaşmanın detayında ise ‘yıldırım nikâh' yatıyor.

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TARAFTAR JOR'A SIRT DÖNÜNCE…

Tam da Sevgililer Günü'ne denk gelen operasyonda önce Jan Olde Riekerink'in kaderi masaya yatırıldı. Önceki gün yapılan Sportif A.Ş toplantısında Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, uzun süredir destek verilen Riekerink'in kredisini tamamladığı kararını verdi.

Taraftarın da Jor aleyhine dönmesi ve özellikle Kayserispor yenilgisi, bu kararın hızlandırılmasına neden oldu. Özbek yönetimi, aslında sezonu Riekerink ile tamamlayıp Igor Tudor'u yeni dönem için düşünüyordu. Böylece, Tudor'ungelecek sezon öncesi takımı tanıması sağlanacak.

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ŞİMDİ SIRA FATİH TERİM'DE

Peki şimdi ne olacak? Öncelikle JOR, ilk etapta düşünüldüğü gibi Galatasaray altyapısının başına geçmeyecek. Hollandalı'ya ‘teşekkür edilecek' ve kulüpte görev verilmeyecek. Sezon sonu için son hamle ise Fatih Terim olacak. Finlandiya ve Kosova maçlarının ardından Terim'in Sportif A.Ş'nin başına geçirilmesi için çalışmalar yapılacak. Hedef gerçekleşirse yeni sezonda Terim patron, Tudor hoca olarak Galatasaray'da görev alacak.

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