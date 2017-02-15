Fenerbahçe -10 derecede oynayacak

Türk inşaat şirketi Esta Construction tarafından yapılan, dünyanın en lüks ve teknolojik stadı olarak literatüre giren Krasnodar Arena'da oynanacak.

120 bin metre kare kullanım alanı ve 34 bin 300 kişilik bir futbol kompleksi olan stadın seyirci sayısı 40 bin kişiye kadar çıkabiliyor. Krasnodar-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri tükendi. her iki takım taraftarı tarafından yoğun ilgiyle karşılan karşılaşmanın biletleri şimdiden tükendi.

ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek maç ile ilgili; “Fenerbahçe’yi, bir Türk takımını, bizim yaptığımız ve dünyanın en lüks ve teknolojik stadında ağırlamak gurur verici. Biz, yurtdışında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya çalışan bir Türk şirketiyiz. Bir Türk şirketinin yaptığı bu statta, ilk kez bir Türk takımı maç oynayacak. Bu ayrıca heyecan verici. İşin spor yanına gelince; spor centilmenliktir, karşılıklı saygıyla yapılan bir mücadeledir. İş dünyasından Fenerbahçeli dostlarımıza ve Fenerbahçe’ye başarılar dileriz. Krasnodar’ın son dönemde yakaladığı ivme ve stadın atmosferi düşünüldüğünde Fenerbahçe’yi Krasnodar Arena’da zor bir karşılaşma bekliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz ama Fenerbahçe bu karşılaşmadan sürprizle dönebilir” dedi.

MAÇ SAATİNDE DIŞARIDA HAVA -10 DERECE OLACAK

Bahattin Demirbilek ayrıca Rusya’daki hava sıcaklığı ve maç atmosferi ile ilgilili olarak da şunları söyledi: “Elbette Türkiye ile kıyaslandığında Krasnodar’da hava şartları daha çetin. Fakat Krasnodar Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan bir şehir. Nispeten Moskova, Kiev vb. daha kuzeyde yer alan şehirlere göre daha ılıman bir havası var. Fakat uluslararası organizasyonlarda yer alacak seviyede olan takımların, hava şartlarından çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Maçın oynanacağı tarihteki hava sıcaklığı ortalamaları da Türkiye’deki şartlara yakın olacak. Ancak bundan da önemlisi Krasnodar Arena’nın teknolojik üstünlüğünün burada da devreye giriyor olması. Dışarıda hava eksi derecelerde bile olsa saha ve tribündeki seyircilerin hissedeceği sıcaklık bahar havasında olacak. Maç saatinde beklenen ısı -10’a yakın olacakmış ama stad içinde sıcak bir ortam olacak”

FENERBAHÇE, AVRUPA’DA 215. RANDEVUDA

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın deplasmanda Rusya’nın Krasnodar takımı karşısında Avrupa kupalarında 215. sınavını verecek

Fenerbahçe, Avrupa’da sahaya çıktığı 214 karşılaşmada 80 galibiyet, 43 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı. Avrupa’da dış sahada 108 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 22 beraberlik ve 60 yenilgi yaşadı. Rus takımlarıyla daha önce 6 maç yapan Fenerbahçe, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü