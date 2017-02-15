Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
19 Şubat 2017 15:00
FENERBAHÇE
vs
KASIMPAŞA
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe Krasnodar’a ulaştı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın akşam Krasnodar deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe Krasnodar'a ulaştı.
15:4715 Şubat 2017
0
Fenerbahçe Krasnodar’a ulaştı

Fenerbahçe 2 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar’a ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 11:00’deki uçakla hareket eden Fenerbahçe kafilesi 2 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar’a ulaştı. Dün geceki kar yağışı uçakların Krasnodar’a inmesini engellerken, bugünkü hava şartları ve hafif kar yağışı Fenerbahçe kafilesine bir sıkıntı yaratmadı.

Fenerbahçe’yi az sayıda taraftarı alanda karşılarken, futbolcular ve teknik heyete çiçek verildi, sevgi gösterileri yapıldı. Bir futbolsever yanında getirdiği topu Advocaat ve futbolculara imzalattı.

Sarı-Lacivertli takım 18:00’de Krasnodar Arena’da Teknik Direktör Dirk Advocaat ile birlikte, Rus Milli Takımının da formasını giyen Roman Neustädter’in katılacağı basın toplantısının ardından bir bölümü basına açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak 16 Şubat Perşembe günü oynanacak maç saatini bekleyecek.

Son güncelleme: 15:48 | 15.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER