Fenerbahçe Stadı’nda nikah kıyıldı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Fenerbahçe'nin maçlarına ev sahipliği yapan Ülker Stadyumu'nda nikah kıydı.

3 Kasım’da oynanan Fenerbahçe-Manchester United maçında tanışan Duygu Karaaslan ve Engin Can çifti, nikahlarını Fenerbahçe’nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu’nda kıymak istedi.

Bu dileklerini Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile paylaşan çift, bu konuda destek istedi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile görüşen Başkan Salman, nikahın statta kıyılabilmesi için onay aldı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenle, Duygu ve Engin Can çifti hayatlarını birleştirdiler. Çiftin nikah şahitliğini Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın eşi Dilek Salman ve çiftin yakınları yaptı.

Duygu ve Engin'e ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Salman, “Fenerbahçe'ye ve birbirlerine sevdalı kardeşlerimin bu taleplerini değerli büyüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile paylaşarak bu konuda müsaade istedim. Bizleri ve genç kardeşlerimi kırmayarak bu konuda bize izin verdiler. Duygu ve Engin'in bu statta başlayan aşklarını, yine bu statta hayatlarını birleştirerek ölümsüzleştirdik. Başkanımız Aziz Yıldırım'a ve Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ağabeyime bu güzel anın gerçekleşmesine, vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.