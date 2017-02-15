Fenerbahçe’de hedef Stockholm

Fenerbahçe rotayı Avrupa'ya çevirdi. Krasnodar maçı öncesi yönetim, İsveç’inbaşkenti Stockholm’de oynanacak finaliçin dev bir prim belirledi. Fenerbahçeli futbolcularda “Hedefimiz final” sözünü verdi

AMK GAZETE

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde final istiyor. 16 Şubat Perşembe günü Rusya'nın Krasnodar ekibiyle Avrupa Ligi 2. tur maçının ilk kapışmasını yapacak olan sarı-lacivertliler, 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak finale kadar yürümeyi amaçlıyor.

Bu hedef doğrultusunda yönetim, futbolculara dev bir prim vermeyi kararlaştırdı. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, kafilede yer alacak ve takımlarını Rusya'da yalnız bırakmayacak.

İspanya’da Krasnodar'ın oynadığı hazırlık maçlarını yerinde izleyen Teknik direktör Dirk Advocaat rakibi en ince ayrıntısına kadar analiz etti. Tecrübeli teknik adam, Rusya'da tanıdığı analiz uzmanlarından da Rus takımının güçlü ve zayıf yanları hakkında bilgi aldı.

Rus ekibinin oynadığı hazırlık maçlarının görüntüsünü izleyen Advocaat, rakibin eksik kaldığı bölgelerin ele alındığı ayrıntılı görüntülü bir analiz hazırlattı.