Galatasaray Riekerink ile resmen yolları ayırdı

Galatasaray, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile olan sözleşmesini feshettiğini resmi olarak duyurdu.

Galatasaray, teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

İşte Galatasaray’ın KAP bildirimi:

Futbol A takımı Teknik Direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink’in sözleşmesi feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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