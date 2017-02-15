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Galatasaray Riekerink ile resmen yolları ayırdı

Galatasaray, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile olan sözleşmesini feshettiğini resmi olarak duyurdu.
10:1415 Şubat 2017
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Galatasaray Riekerink ile resmen yolları ayırdı

Galatasaray, teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

İşte Galatasaray’ın KAP bildirimi:

Futbol A takımı Teknik Direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink’in sözleşmesi feshedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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galatasaray kap Riekerink
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