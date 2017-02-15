Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
18 Şubat 2017 19:00
ÇAYKUR RİZESPOR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Igor Tudor, Galatasaray’daki ilk idmanına çıktı

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi başladı. Hırvat teknik adam takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
17:2315 Şubat 2017
0

Igor Tudor, Galatasaray’daki ilk idmanına çıktı paylaşan: Sozcu

Galatasaray’da Igor Tudor dönemi resmen başladı. Sarı-kırmızılı takımın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hırvat teknik adam 17.00’de başlayan antrenmanda yer aldı.

Igor Tudor’un imza tören ise yarın (Perşembe) saat 15:30’da TT Arena’da yapılacak. Tudor bu sezon sonuna kadar 400 bin Euro, gelecek sezon için de 1 milyon Euro kazanacak.

15 Şubat 2017 Son dakika Galatasaray, Igor Tudor ile resmi sözleşme imzaladı Galatasaray, Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Tudor'a 1.5 yıl için 1.4 milyon euro garanti ücret ödenecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik adam için Karabükspor'a 150 bin Euro ödeme yapacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:00 | 15.02.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER