Igor Tudor, Galatasaray’daki ilk idmanına çıktı

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi başladı. Hırvat teknik adam takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray’da Igor Tudor dönemi resmen başladı. Sarı-kırmızılı takımın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hırvat teknik adam 17.00’de başlayan antrenmanda yer aldı.

Igor Tudor’un imza tören ise yarın (Perşembe) saat 15:30’da TT Arena’da yapılacak. Tudor bu sezon sonuna kadar 400 bin Euro, gelecek sezon için de 1 milyon Euro kazanacak.

Son dakika Galatasaray, Igor Tudor ile resmi sözleşme imzaladı Galatasaray, Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Tudor'a 1.5 yıl için 1.4 milyon euro garanti ücret ödenecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik adam için Karabükspor'a 150 bin Euro ödeme yapacak. İlgili Haberi Oku