Igor Tudor Galatasaray'ın Conte'si olur

Spor yazarları Igor Tudor'un Galatasaray'da başarılı olup olamayacağını yorumladı. İşte o yorumlardan öne çıkanlar...
Galip Öztürk: Juventus'un tedrisatından geçen her futbolcu ardından iyi birer teknik direktör oldu. Zinedine Zidane, Antonio Conte, Didier Deschamps, Filippo Inzaghi ilk örnek verebileceğimiz isimler. (AMK)
Galip Öztürk: Tudor’un 6 ayda hem eksikleri görme hem de alışık olduğu bir ligde mücadele etme avantajı var.
Galip Öztürk: Cimbom taraftarın en büyük şikâyeti Riekerink’in oyuna müdahaledeki yetersizliği ve çaresiz kalmasıydı. Tudor, Karabük’te bunun sınavını iyi verdi. Kenarda heyecanlı, oyuncularıyla 90 dakika hem sevinci hem de üzüntüyü yaşayan bir teknik adam eksikliği vardı. Yeni çalıştırıcı bunu kapatacak bir düzeye sahip.
Levent Tüzemen: Kulübede "Manken Challenge" gibi duran Riekerink'in TT Arena'nın üzerine serptiği külleri, Tudor sinerjisi ve enerjisiyle kaldıracaktır. (Sabah)
Levent Tüzemen: Tudor her ne kadar kendisini Juventus'ta birlikte oynadığı Chelsea'nin hocası Conte'ye benzetse de ben kendisini Atletico'nun Arjantinlisi Simeone'ye benzetiyorum. (Sabah)
Uğur Meleke: "Galatasaray bence beklentiyi bu yıla değil, gelecek yıla odaklamalı. Kimsenin elinde de sihirli değnek yok. Bu yıl zor, ama gelecek yıl Spor Toto Süper Lig’de Igor Tudor senesi olabilir." (Hürriyet)
Metin Tekin: 20 haftada Galatasaray'ı çalıştıracak yeterlilikte olduğunu görmek çok önemli bir futbol görüşü… Herhalde gözünden anladılar (!) Bunu sayın yöneticilerimiz hemen anlayabiliyorsa takdire şayan... Taktik anlamda Tudor'un aynı oyun planıyla G.Saray'da oynaması çok zor. (Sabah)
Erman Özgür: Eğer aynı katkıyı yıldız oyuncular da dahil olmak üzere tüm futbolculardan almayı başarabilirse Galatasaray’ın şampiyonluk şansı Igor Tudor’la Riekerink’le olduğundan daha fazla gibi gözüküyor.
Erman Özgür: En önemli sıkıntı Sneijder, Podolski ve Bruma gibi oyuncuları takım oyununa katkı sağlayabilecek şekilde kullanmak olacaktır. Galatasaray’ın son şampiyonluğunda Hamza hoca sahadaki tüm futbolcuların takım savunmasına katkı yapmasını sağlamıştı. (Fanatik)
Mehmet Demirkol: Tudor, sonuçlardan bağımsız olarak bu ligin en flaş teknik direktörlerinden biri. Ancak Galatasaray skor ister. Deplasmanda sadece tek galibiyet aldığını unutmamak gerekir. Galatasaray kadrosu ile durum tabii ki farklı olabilir. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın yaş ortalamasının yüksek olduğu unutulmamalı. (Fanatik)
Galip Öztürk: Geçiş döneminde teknik direktör değişikliği yapmak büyük risktir. Real Madrid geçen sezon Rafa Benitez’i gönderip yerine getirdiği Zinedine Zidane ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Bunun nedeni Fransız çalıştırıcının hem kulübü hem de İspanya Ligi’ni iyi tanımasıydı.
Galip Öztürk: Igor Tudor’u da bu isimlere ekleyebiliriz. Bu altın kuşağın aynı zamanda iyi birer antrenör olmalarının nedeni Carlo Ancelotti, Marcello Lippi ve Fabio Capello gibi alanında en iyi olan teknik adamlardan çok şey öğrenmiş olmaları.