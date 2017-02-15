Igor Tudor hakkındaki ‘etik’ tartışmalarına enteresan yorum

Galatasaray'ın Igor Tudor'u sezon ortasında Karabükspor'dan almasına 'etik değil' yaklaşımı sergileyenlerin yanı sıra farklı yaklaşanlar da oldu. Bazı taraftarlar, Karadeniz temsilcisini şampiyon yapan Yücel İldiz'in gönderiliş şeklini hatırlattı.

Galatasaray’ın sezon ortasında Igor Tudor ile anlaşması, taraftarlar arasında tartışma yarattı. Bir kısım taraftar bu transferin etik olmadığını dile getirirken, konuya farklı yaklaşanlar da oldu.

Karadeniz temsilcisini TFF 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Yücel İldiz’i gönderen ve yerine Igor Tudor’u getiren yönetimin bu kararını hatırlatan Karabükspor taraftarları, “Sen Yücel İldiz’e bunu yaparsan, başına gelenlere yanmayacaksın. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste” yorumlarında bulundular.

2014-15 sezonunda küme düşen Karabükspor, Yücel İldiz’in önderliğinde tekrar Süper Lig’e yükseldi. Ferudun Tankut ve yönetimi, takımı şampiyon yapan İldiz’in sözleşmesini uzatmadı ve yerine Hırvat çalıştırıcıyı getirdi.

KARARI TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞTİ

Yücel İldiz, görevden ayrıldığını televizyondan öğrenmişti. Deneyimli teknik adam daha sonra katıldığı bir televizyon programında görevinden alınış şekliyle ilgili olarak Karabükspor Kulübü’ne karşı kırgınlığı olduğunu ifade etmişti.

Fatih Terim Igor Tudor`un patronu olacak Galatasaray, Karabükspor'un genç teknik adamı ile anlaştı. Aslında sezon sonu için düşünülen Hırvat çalıştırıcıyla, Jor kredisini tüketince ön mutabakata varıldı. İlgili Haberi Oku