Levent Açıkgöz: Tudor’un ayrılması etkilemedi

Igor Tudor'un Galatasaray'a gidişinin ardından takımı çalıştıran altyapı antrenörü Açıkgöz "Takımda olumsuz bir hava yok. Igor Tudor'un oyun sisteminde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum" dedi.

Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Galatasaray ile anlaştığını söyleyerek kentten ayrılan teknik direktör Igor Tudor’un yerine antrenör Levent Açıkgöz takımının başında sahaya çıktı. Sakatlıkları bulunan Tanase ve Traore takımdan ayrı çalıştı.

Asbaşkan Tolga Gül, Kardemir Karabükspor’un hiçbir zaman hocasız kalmadığını ve kalmayacağını yeni teknik direktör için başlattıkları çalışmaları hızlı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Gül, ne zaman ihtiyaç duysalar alt yapı Antrenörü Levent Açıkgöz’ün göreve geldiğini söyleyerek, “Çıktığı maçlarda her zaman 3 puan almayı başardı. Hafta sonu da kendisinden böyle bir maç bekliyorum. Antalyaspor maçında ciddi bir endişe taşımıyoruz. Hocamıza güveniyoruz. Antalya’ya gider ve gerekeni yaparız. Trabzonspor’u, Galatasaray’ı ve Beşiktaş’ı yenen, şu anda da 27 puan toplayan takım bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Deplasman maçlarından çok fazla puan getiremediğimizin farkındayız. Bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.

Antrenör Levent Açıkgöz ise teknik direktör Igor Tudor’un görevinin bırakmasının kendisi ve kamuoyu için sürpriz olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Sonuçta profesyonelliğin içerisinde her şey var. Tudor kendi tercihini kullanmıştır. Kardemir Karabükspor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Şu anda yönetimimiz beni bu göreve getirdi. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bizim tek hedefimiz Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Bu takım, bu oyuncular bu zamana kadar gerekeni yaptı. Bundan sonra da kaldıkları yerden devam edeceklerine inanıyorum. Onu da yapacak güçteyiz. Antalyaspor’un cezalı oyuncuları var. Bu bizim için bir avantaj gözükse de bu tür maçlar daha zor geçer. Kendi sahalarında eksik oyuncuların yerine forma şansı bulamayan oyuncularla çıkacaklar. Onun için de daha zorlu geçecek. Biz de dersimize iyi çalışacağız. Oyuncularımıza sahada neler yapmalarının gerektiğini iyi anlatacağız. İnşallah bu hafta yaşadığımız sıkıntıları hep birlikte tekrar pozitif yöne çevirerek atlatacağız.”

Tudor’un ayrılması sonucu takımda olumsuz bir hava olmadığını ifade eden Açıkgöz “Oyuncuların hepsi profesyonel sonuçta. Ekmek paralarını bu işten kazanıyorlar. Onlar yaşanan olayları değil kendi kazançlarına, kendi işlerine bakacaklar. O doğrultuda davranıyorlar zaten. Antrenmanda daha neşeli olacaklar. Yarın olaya daha konsantre olacaklar. Şu anda onlar için olumsuz bir yön yok. Oyun sistemimizi de değiştirmeyeceğiz. Yine aynı format üzerinden gideceğiz. Herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum” dedi.