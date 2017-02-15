Levent Nazifoğlu: Karabükspor başkanının öfkesini bir yere kadar anlayabiliriz

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, GSTV 19:05 Ana Haber Bülteni’nde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor’un transferinin perde arkasını anlattı.

GSTV’ye konuşan Nazifoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Sportif AŞ ve yönetimde teknik direktör konusu konuşuldu. Riekerink ile yolların ayrılmasına karar kılındı. Igor Tudor’un sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu öğrenildi. Konuyu başkanımızın önünü getirdik; yönetim kurulu da kabul etti. Gönül ister ki böyle bir durumda olunmasın ama kontratlar karşılıklı yapılır.”

Son dakika Galatasaray, Igor Tudor ile resmi sözleşme imzaladı Galatasaray, Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Tudor'a 1.5 yıl için 1.4 milyon euro garanti ücret ödenecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik adam için Karabükspor'a 150 bin Euro ödeme yapacak. İlgili Haberi Oku

Levent Nazifoğlu, Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut’un basına yansıyan sözleri için de, “Karabük başkanının öfkesini bir yere kadar anlayabiliriz. Ama ağır kelimeler kullandı. Kendilerine yakışmadı. Hatta Anadolu takımlarına yapılan darbe olarak niteledi. Galatasaray düşmanlığı yaratacak sözler kullandı. Buna gerek yoktu. Bizde de böyle kontratları olan futbolcular var. Çıkış maddelerine uyan paralar getirdiklerinde giderler. Bizim aklımıza ise bu sözler gelmez” ifadelerini kullandı.

Nazifoğlu, yeni teknik direktör Igor Tudor için de, “Çok enerjisi olan ve karşı tarafı etkileyen bir kişiliği var. Otoriter biri. Allah bizim oyuncularımıza kolaylık versin. Her şey daha güzel gidecek; hocanın oyuncularla olan alışverişini güzel gördüm. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.