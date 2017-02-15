Mersin Büyükşehir Belediyespor havlu attı

Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Euroleague A Grubu'nun 13. haftasında Wisla Krakow'a 83-74 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Kadınlar Euroleague A Grubu’nun 13. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Wisla Krakow takımına 83-74 yenildi. Bu sonuçla birlikte Mersin Büyükşehir Beledyiespor, Avrupa Ligi’ne veda etmiş oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça istediği gibi başlayamayan ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 22-13 geride tamamladı. İkinci periyotta toparlanan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı kapatan Mersin ekibi, her ne kadar rakibine göre daha fazla sayı bulsa da devreye 43-39 mağlup girdi. Maçın 3. periyotu ortada geçti. Her iki takım da etkili hücumlar yaparken, Wisla Krakow takımı bu periyotta daha fazla sayı buldu. Bu periyotu Wisla Krakow, 64-55 önde kapattı. Maçın son periyotuna ise hızlı başlayan deplasman ekibi Wisla Krakow, aradaki farkı bir anda açtı. Periyotun 4. dakikasından sonra maça ağırlığını koyan turuncu-beyazlılar, etkili hücumlar yapsa da maçı 83-74 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Mersin ekibi Avrupa Ligi’ne veda etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aliaksandr Syrytsa, Svetlana Stoyanova, Alija Ferevski

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nevin Vatansever 19, Gintare Petronyte 12, Farhiya Abdi 21, Danieelle Marie Robinson 12, Nilay Kartaltepe 4, Gökçe Doğan 6

Wisla Krako: Sandra Ygueravide 18, Vanessa Gidden 20, Ewelina Kobryn 18, Claudia Pop 11, Hind Ben Abdelkader 7, Meighan Simmons 5, Agnieszka Szott-Hejmej 2, Magdalena Zietara 2

1. Periyot: 13-22 (Wisla Krakow lehine)

Devre: 39-43 (Wisla Krakow lehine)

3. Periyot: 55-64 (Wisla Krakow lehine)