Mustafa Denizli Eskişehirspor ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Mustafa Denizli ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Alpay Özalan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mustafa Denizli ile anlaştı.

Edinilen bilgiye göre, TFF 1. Lig’in 20. haftasında kendi evinde Manisaspor’a 5-1 yenilen ve ardından Teknik Direktör Alpay Özalan ile yollarını ayıran Eskişehirspor’un, son olarak Galatasaray’ı çalıştıran Mustafa Denizli ile 1+1 yıllığına anlaştığı öğrenildi.

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile İstanbul’da bizzat görüşürken, iki taraf da anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi siteden açıklama yapılması ve kırmızı-siyahlı ekiple anlaşan Denizli’nin yarın Eskişehir’e gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

ES-ES’TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamayla yeni teknik direktörün Mustafa Denizli olduğu bildirildi.

Eskişehirspor Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Geçmiş dönemlerde yaptığımız görüşmelerde değerli hocamız, o gün için uygun olmadığını ancak Eskişehirspor camiasını yakından takip ettiğini ve bir gün Eskişehirspor’un kendisine ihtiyacı olduğunda mutlaka destek olacağını belirtmiştir. Mustafa Denizli sözü de bu olsa gerek. Bugün yaptığımız görüşmede, Eskişehir’in kendisine olan ihtiyacını dikkate alarak maddi bir koşul belirtmeden Eskişehirspor Teknik Direktörlüğü’nü kabul etmiştir” denildi.

Açıklamada, Denizli'nin yarın Eskişehir'e gelerek resmi imzayı atacağı da belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Perşembe günü saat 13.00’da tesislerimize teşrif edecek olan Teknik Direktörümüze başarılar diler, tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı olmasını dileriz.”